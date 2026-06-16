Успешную добычу крабов и креветок ведут рыбаки Хабаровского края

Рыбопромысловики Хабаровского края отмечают успешный улов за последнюю неделю. Так, крабов и креветок было добыто 6,5 тыс. тонн, что на 8% больше прошлого года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Также в Охотском округе продолжается промысел нерестовой сельди — ее удалось добыть 3,6 тыс. тонн.
— Согласно последней сводке, в Западно-Беринговоморской зоне шесть предприятий добыли 18,2 тыс. тонн минтая, а на Восточной Камчатке и в Охотском море суда «Сигма Марин Технолоджи» взяли 11,9 тыс. тонн трески и палтуса с приловом ската, — сообщили в региональном комитете рыбного хозяйства.
Общий вылов водных биоресурсов достиг 225,9 тыс. тонн. Составляющий основу добычи минтай освоен на 60,5% квоты. Темпы его вылова превышают показатели прошлого года на 10%. В то же время как вылов сельди снизился — просадка возникла из-за штормов.
Напомним, с 15 июня лов открылся на реке Амур и Амурском лимане.