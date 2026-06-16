Успешную добычу крабов и креветок ведут рыбаки Хабаровского края

— Согласно последней сводке, в Западно-Беринговоморской зоне шесть предприятий добыли 18,2 тыс. тонн минтая, а на Восточной Камчатке и в Охотском море суда «Сигма Марин Технолоджи» взяли 11,9 тыс. тонн трески и палтуса с приловом ската, — сообщили в региональном комитете рыбного хозяйства.