Депутат Чаплин рассказал, как избежать мошенничества при покупке или аренде дачи

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. При покупке или аренде дачи необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не стать жертвой мошенников. В частности, следует заказать актуальную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), проверить личность продавца по паспорту и убедиться, что он не находится в процедуре банкротства. Кроме того, не стоит переводить предоплату за аренду, пока дом не осмотрен лично, рассказал ТАСС депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин («Единая Россия»).
«Самый опасный вид обмана — это продажа несуществующих или чужих участков. Злоумышленники, представляясь руководителями СНТ, предлагают приобрести “свободные” наделы, которые на самом деле им не принадлежат. Покупатель получает лишь членскую книжку, а когда приходит регистрировать права, выясняется, что у земли есть законный владелец», — пояснил он. Ещё одна популярная схема — фальшивая аренда, рассказал депутат. «В объявлении красивые фотографии и приятная цена. Хозяин вежливо отвечает, говорит, что желающих много, и просит внести небольшую бронь, чтобы закрепить даты. После перевода денег объявление исчезает, а телефон замолкает», — предупреждает Чаплин.
Мошенники активно рассылают поддельные штрафы за борщевик, мусор или нецелевое использование земли: в сообщениях, которые приходят в чаты СНТ или в мессенджеры, предлагают оплатить штраф со скидкой, перейдя по ссылке. «Расчет на то, что человек испугается и в спешке переведет деньги или, перейдя по ссылке, предоставит доступ к своим личным данным и аккаунту на “Госуслугах”. Настоящие штрафы так не приходят — это стопроцентный обман», — констатировал парламентарий. Если вам приходит уведомление о штрафе, откройте портал «Госуслуги» и проверьте наличие официальных уведомлений самостоятельно, не заходя по внешней ссылке, посоветовал он.
При покупке дачи обязательно следует заказать актуальную выписку из ЕГРН: сделать это можно в МФЦ, на портале «Госуслуги» или на сайте Росреестра, пояснил Чаплин. «Выписка покажет, кто реальный собственник, есть ли на участке обременения, соответствует ли категория земель и вид разрешенного использования целям строительства. Если продавец предъявляет вместо документов членскую книжку — откажитесь от сделки: членство в СНТ не подтверждает права собственности. Проверьте личность продавца по паспорту и убедитесь, что он не находится в стадии банкротства», — говорит депутат.
Если продавец действует по доверенности, необходимо проверить ее подлинность через реестр Федеральной нотариальной палаты. «При покупке участка, находящегося в общей долевой собственности, обязательно запросите нотариальное согласие всех собственников на продажу. При аренде дачи никогда не переводите предоплату, не посмотрев дом лично. Не поддавайтесь на давление и рассказы о том, что “желающих много”. Договоритесь осмотреть объект, встретьтесь с арендодателем, изучите документы на недвижимость», — отметил депутат.
При заказе любых услуг для участка — спила деревьев, вывоза мусора, благоустройства — следует заключать письменный договор, фиксировать все этапы работ и стоимость, указал депутат. «Переводите деньги по этапам, сохраняйте чеки и переписку. Никогда не отдавайте крупные суммы вперёд без документального подтверждения. Будьте бдительны и не поддавайтесь на спешку и эмоции. Мошенники как раз на это и рассчитывают», — указал Чаплин.