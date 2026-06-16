Юристы считают, что биометрия не сделает сделки с жильем абсолютно безопасными

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Возможность с 1 июля совершать дистанционные сделки с недвижимостью в РФ с помощью биометрических данных является дополнительным механизмом защиты от мошенничества, но не делает систему абсолютно безопасной, считают опрошенные ТАСС юристы.
«Биометрия — лишь дополнительный механизм защиты от мошенничества, а не замена паспорта или обязательное требование для всех покупателей и продавцов недвижимости. Механизм не делает систему абсолютно безопасной, а лишь добавляет еще один фактор подтверждения личности. Пока биометрия будет использоваться, скорее, в исключительных случаях как дополнительное средство идентификации личности при совершении дистанционных сделок с недвижимостью и исключительно добровольно», — сказала ТАСС советник Федеральной палаты адвокатов РФ и адвокат Ольга Власова.
Биометрия скорее повысит общую цифровизацию и скорость рынка, чем создаст массовый переход к модели «сделки в один клик», рассказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов. «Возможность совершать дистанционные сделки с недвижимостью в России с помощью биометрических данных — логичный шаг в цифровизации рынка, но не стоит его воспринимать как отмену классической проверки и верификации таких сделок. По сути добавляется еще один формат подтверждения личности. В первую очередь, это дополнительные возможности для межрегиональных сделок, а также ипотеки и других операций, которые уже проходят через цифровые сервисы банков и Росреестра. С точки зрения безопасности эффект может быть положительным: мошенникам уже недостаточно получить доступ к электронной подписи или документам, им потребуется пройти дополнительную идентификацию личности», — отметил он.
Суть закона.
С 1 июля 2026 года в РФ вступает в силу закон о возможности использования биометрии при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. Личность можно будет подтверждать с помощью биометрических данных — отпечатков пальцев, изображений лица и радужной оболочки глаза. Система интегрируется в электронные платформы и станет дополнением к уже существующей усиленной квалифицированной электронной подписи.
Закон касается прежде всего дистанционных (электронных) сделок, когда документы на регистрацию права подаются в электронном виде, но операции аренды под действие новой нормы не подпадают, рассказала Власова. «До сих пор при подаче документов на электронную регистрацию недвижимости обычно требовалась усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Также для многих собственников действовало ограничение: чтобы электронные сделки были возможны, нужно было заранее подать в Росреестр заявление о согласии на использование электронной подписи. После вступления нового закона в силу государственная регистрация прав станет возможной на основании электронного заявления, представленного сторонами договора об отчуждении объекта недвижимости, если оно подписано УКЭП заявителей, а сами стороны прошли идентификацию с использованием биометрии», — отмечает она.
Подводные камни нововведения.
Считать нововведение абсолютной гарантией безопасности нельзя: биометрия подтверждает личность участника сделки, однако не проверяет юридическую чистоту недвижимости, наличие скрытых споров, права супругов, наследников или несовершеннолетних, обратил внимание в беседе с ТАСС специалист по развитию бизнеса адвокатского бюро «А-Про» Никита Казанский.
По словам специалиста, главная уязвимость — аккаунт на «госуслугах», ведь биометрия привязывается к учетной записи, и если мошенники получат к ней доступ, то смогут инициировать сделку, а система биометрии подтвердит вашу личность. «Пароль можно сменить, а украденные отпечатки пальцев или изображение радужной оболочки — нет. В случае компрометации базы данных риски сохранятся на всю жизнь», — добавил он. Кроме того, биометрия не проверяет сам объект недвижимости, а лишь подтверждает личность участника сделки.
«Технология перспективная, но сырая. До появления устойчивой практики и первых судебных споров лучше не спешить отказываться от традиционного очного формата или заверения сделки у нотариуса», — подчеркнул Казанский.
Чтобы обезопасить себя, необходимо использовать базовые меры предосторожности: проверять сведения ЕГРН, историю переходов права, документы продавца и основания приобретения недвижимости, не передавать третьим лицам коды подтверждения и данные доступа, сказал ТАСС старший партнер «Ляпунов Терехин и партнеры» Филипп Терехин. Однако самый надежный способ обезопасить себя — подать в Росреестр заявление о запрете любых сделок с недвижимостью без личного участия собственника, что перекроет путь мошенникам, даже если биометрические данные будут скомпрометированы, добавил Казанский.