Юристы считают, что биометрия не сделает сделки с жильем абсолютно безопасными

Биометрия скорее повысит общую цифровизацию и скорость рынка, чем создаст массовый переход к модели «сделки в один клик», рассказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов. «Возможность совершать дистанционные сделки с недвижимостью в России с помощью биометрических данных — логичный шаг в цифровизации рынка, но не стоит его воспринимать как отмену классической проверки и верификации таких сделок. По сути добавляется еще один формат подтверждения личности. В первую очередь, это дополнительные возможности для межрегиональных сделок, а также ипотеки и других операций, которые уже проходят через цифровые сервисы банков и Росреестра. С точки зрения безопасности эффект может быть положительным: мошенникам уже недостаточно получить доступ к электронной подписи или документам, им потребуется пройти дополнительную идентификацию личности», — отметил он.