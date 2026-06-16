АРАССВА расширится до 96 регионов из 10 стран после заседания комиссии в Бурятии

В Улан-Удэ пройдет 15-е заседание рабочей комиссии высокого уровня и заседание подкомиссии по традиционной медицине АРАССВА. Мероприятие приурочено к 30-летнему юбилею организации, основанной в 1996 году. Ожидается участие более 200 делегатов из 10 субъектов Российской Федерации и 5 зарубежных стран: Китайской Народной Республики, Республики Корея, Монголии, Республики Казахстан и Республики Союз Мьянма.