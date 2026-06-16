Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

АРАССВА расширится до 96 регионов из 10 стран после заседания комиссии в Бурятии

Речь в том числе об изменении статуса трех регионов Мьянмы, префектуры Окинава, Восточно-Казахстанской области и Татарстана.

УЛАН-УДЭ, 16 июня. /ТАСС/. Заседание рабочей комиссии высокого уровня Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) пройдет 17−19 июня в Улан-Удэ, состав ассоциации расширится до 96 регионов из 10 государств, включая регионы Центральной и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.

«Состоится процедура принятия новых регионов-членов. После принятия новых членов АРАССВА расширится до 96 регионов из 10 государств, включая регионы Центральной и Юго-Восточной Азии. В настоящее время в ассоциации насчитывается 82 региона-члена, 5 регионов-наблюдателей, 1 особый член, 3 члена-корреспондента», — сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Речь, в том числе об изменении статуса трех регионов Мьянмы (административные области Янгон и Мандалай, национальная область Шан), префектуры Окинава (Япония), Восточно-Казахстанской области (Казахстан), Татарстана (РФ).

В Улан-Удэ пройдет 15-е заседание рабочей комиссии высокого уровня и заседание подкомиссии по традиционной медицине АРАССВА. Мероприятие приурочено к 30-летнему юбилею организации, основанной в 1996 году. Ожидается участие более 200 делегатов из 10 субъектов Российской Федерации и 5 зарубежных стран: Китайской Народной Республики, Республики Корея, Монголии, Республики Казахстан и Республики Союз Мьянма.