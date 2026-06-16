АРАССВА расширится до 96 регионов из 10 стран после заседания комиссии в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 16 июня. /ТАСС/. Заседание рабочей комиссии высокого уровня Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) пройдет 17−19 июня в Улан-Удэ, состав ассоциации расширится до 96 регионов из 10 государств, включая регионы Центральной и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.
«Состоится процедура принятия новых регионов-членов. После принятия новых членов АРАССВА расширится до 96 регионов из 10 государств, включая регионы Центральной и Юго-Восточной Азии. В настоящее время в ассоциации насчитывается 82 региона-члена, 5 регионов-наблюдателей, 1 особый член, 3 члена-корреспондента», — сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Речь, в том числе об изменении статуса трех регионов Мьянмы (административные области Янгон и Мандалай, национальная область Шан), префектуры Окинава (Япония), Восточно-Казахстанской области (Казахстан), Татарстана (РФ).
В Улан-Удэ пройдет 15-е заседание рабочей комиссии высокого уровня и заседание подкомиссии по традиционной медицине АРАССВА. Мероприятие приурочено к 30-летнему юбилею организации, основанной в 1996 году. Ожидается участие более 200 делегатов из 10 субъектов Российской Федерации и 5 зарубежных стран: Китайской Народной Республики, Республики Корея, Монголии, Республики Казахстан и Республики Союз Мьянма.