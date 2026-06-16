Экспорт московских товаров для детей в Белоруссию за год вырос на 20%

В ноябре 2025 года заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о наращивании столичными предприятиями выпуска товаров для детей и мам. В частности, за девять месяцев прошлого года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, выпуск детской трикотажной и вязаной одежды, а также аксессуаров вырос на 34%, а хлопчатобумажных изделий — более чем в полтора раза, или на 72%.