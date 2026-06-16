Экспорт московских товаров для детей в Белоруссию за год вырос на 20%

Больше всего произведенных в Москве товаров для детей в 2025 году экспортировалось в Казахстан и Белоруссию, сообщили РБК в Московском экспортном центре.
Согласно данным центра, доля Казахстана в экспорте московских детских товаров составила 35,2%, по сравнению с показателями 2024 года снизившись почти на 10%. Доля Белоруссии составила 33,2%, и за год она выросла более чем на 20%.
Странами — лидерами по импорту московских товаров для детей также стали Киргизия (доля в экспорте в 2025 году — 7%, рост за год на 33%), Вьетнам (6%, за год экспорт снизился на 19%), Грузия (5,3%, снижение за год на 21%), Таджикистан (4,2%, рост на 24%) и Армения (1,9%, снижение на 12%).
Лидирующую позицию среди экспортируемых товаров заняли продукты питания (51,5%, снижение за год составило 9%). За ними следуют игрушки и печатная продукция (23%, снижение на 0,4%), средства по уходу (17,1%, снижение на 20%), одежда (6,2%, рост на 11%) и мебель (1,8%, рост на 29%). В целом объем экспорта московских детских товаров за рубеж в 2025 году снизился на 7,6%.
В Москве сосредоточено 19% всех работающих в России субъектов МСП, специализирующихся на производстве товаров для детей. Всего в столице действует 16 тыс. малых и средних предприятий, работающих в индустрии детских услуг. Больше всего МСП, производящих детские товары, располагается в Южном, Восточном и Северо-Восточном административных округах Москвы.
В ноябре 2025 года заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о наращивании столичными предприятиями выпуска товаров для детей и мам. В частности, за девять месяцев прошлого года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, выпуск детской трикотажной и вязаной одежды, а также аксессуаров вырос на 34%, а хлопчатобумажных изделий — более чем в полтора раза, или на 72%.
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