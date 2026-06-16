Компания из Усть-Илимска задолжала 1,2 млн рублей за эксплуатацию полигона ТКО

IrkutskMedia, 16 июня. В Усть-Илимске одна из организаций не вносила несколько лет плату за негативное воздействие на окружающую среду в ходе эксплуатации полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО). По факту нарушения проведена ведомственная проверка.
Как рассказали в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, необходимые платежи не вносились в полном объёме с 2021 по 2023 годы. За указанный срок сумма задолженности составила более 1,2 млн рублей.
По факту нарушения природоохранное ведомство направило в суд иск о взыскании долга в бюджет города. Средства направят на природоохранные мероприятия.
Ранее агентство рассказывало, что для комплексных объектов ТКО в Иркутской области выделили более 175 млн рублей. Площадки по обращению с отходами появятся в Братске, Усть-Илимске, Тайшетском районе и Хужире.