Компания из Усть-Илимска задолжала 1,2 млн рублей за эксплуатацию полигона ТКО

IrkutskMedia, 16 июня. В Усть-Илимске одна из организаций не вносила несколько лет плату за негативное воздействие на окружающую среду в ходе эксплуатации полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО). По факту нарушения проведена ведомственная проверка.