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Компания из Усть-Илимска задолжала 1,2 млн рублей за эксплуатацию полигона ТКО

Плата за негативное воздействие на окружающую среду была внесена не в полном объёме.

IrkutskMedia, 16 июня. В Усть-Илимске одна из организаций не вносила несколько лет плату за негативное воздействие на окружающую среду в ходе эксплуатации полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО). По факту нарушения проведена ведомственная проверка.

Как рассказали в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, необходимые платежи не вносились в полном объёме с 2021 по 2023 годы. За указанный срок сумма задолженности составила более 1,2 млн рублей.

По факту нарушения природоохранное ведомство направило в суд иск о взыскании долга в бюджет города. Средства направят на природоохранные мероприятия.

Ранее агентство рассказывало, что для комплексных объектов ТКО в Иркутской области выделили более 175 млн рублей. Площадки по обращению с отходами появятся в Братске, Усть-Илимске, Тайшетском районе и Хужире.