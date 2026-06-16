Самолет УТС-800 и БПЛА «Форпост-РЭ» впервые покажут на выставке в Белоруссии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Экспортную модификацию разведывательного беспилотника «Форпост-РЭ», а также учебно-тренировочный самолет УТС-800 впервые покажут на выставке в Белоруссии, которая пройдет с 17 по 19 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).
Как отметили в пресс-службе завода, макеты летательных аппаратов будут показаны на III Международной выставке индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2026». Там же будет показан макет регионального самолета «Освей» российско-белорусской разработки, который ранее уже демонстрировался в Минске.
«В павильоне Международного выставочного центра “Белэкспо” с 17 по 19 июня 2026 г. в виде макетов продемонстрируют учебно-тренировочный самолет УТС-800, разведывательно-ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности “Форпост-РЭ” и легкий многоцелевой самолет для региональной авиации ЛМС-192 “Освей” совместной разработки России и Беларуси», — говорится в сообщении.
В пресс-службе УЗГА отметили, что учебно-тренировочный УТС-800 с турбовинтовым двигателем ВК-800 будет предложен белорусской стороне в качестве платформы для подготовки курсантов летных училищ. Там подчеркнули, что главными преимуществами самолета являются сочетание экономической эффективности, современных учебных возможностей и «независимости от внешнеполитической конъюнктуры», поскольку УТС-800 полностью разработан в России.
Комментируя характеристики беспилотника «Форпост-РЭ», в УЗГА отметили, что платформа будет предложена белорусской стороне для мониторинга, разведки и патрулирования в интересах силовых структур и государственных служб. «Это первый комплекс такого класса, который прошел полный цикл заводских испытаний. Дальнейшее развитие платформы идет по пути наращивания полезной нагрузки и средств связи», — сказали там.
Ранее в УЗГА отмечали, что «Форпост-РЭ» способен выполнять миссии в широком диапазоне климатических и географических условий (при температурах от −40°С до +50°С). Отмечалось, что беспилотник прошел модернизацию, которая позволила расширить номенклатуру его полезных нагрузок с сохранением летно-технических характеристик аппарата.