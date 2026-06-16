Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане разработали правила стратегического цифрового майнинга

Министерство финансов подготовило проект Правил осуществления стратегического цифрового майнинга, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Документ разработан с целью определения и утверждения порядка осуществления стратегического цифрового майнинга в Республике Казахстан.

Проектом определяются условия осуществления стратегического цифрового майнинга, включая особенности обеспечения деятельности энергетическими ресурсами.

Кроме того, правилами определяются механизмы формирования Национального стратегического крипторезерва за счет части цифровых активов, полученных субъектами стратегического цифрового майнинга.

Основой для разработки правил служит постановление правительства «О некоторых вопросах индустрии цифровых активов» от 28 мая 2026 года (документ является секретным).

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 1 июля.