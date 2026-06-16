НДФЛ и налог на прибыль обеспечили рост доходов бюджета Омской области

За первые пять месяцев 2026 года налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет Омской области составили 58,5 млрд рублей. Это на 10,4% (или на 5,5 млрд рублей) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом во вторник, 16 июня 2026 года, сообщила пресс-служба УФНС по Омской области.