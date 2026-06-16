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НДФЛ и налог на прибыль обеспечили рост доходов бюджета Омской области

Казна Омской области пополнилась на 58,5 млрд рублей.

Источник: Vardan Papikyan/CC0

За первые пять месяцев 2026 года налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет Омской области составили 58,5 млрд рублей. Это на 10,4% (или на 5,5 млрд рублей) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом во вторник, 16 июня 2026 года, сообщила пресс-служба УФНС по Омской области.

Областной бюджет получил 47 млрд рублей (80,4% от общей суммы), что на 10,5% (4,4 млрд рублей) превышает прошлогодний показатель. Бюджет города Омска пополнился на 6,8 млрд рублей (11,6%), показав рост на 7,5% (471 млн рублей). Бюджеты муниципальных районов собрали 4,7 млрд рублей (8%) с аналогичным ростом в 7,5% (471 млн рублей).

Почти все наполнение казны (98,6%) обеспечили пять ключевых источников. Основу составили налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 39,9%, налог на прибыль организаций — 17,6% и акцизы — 18,3%. Также весомый вклад внесли налогоплательщики на специальных режимах (13,3%) и имущественные налоги (9,5%).