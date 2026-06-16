«Роснано»: пять лет новая команда не ликвидировала, а восстанавливала проекты

«Суммарный эффект этой работы для группы составил свыше 100 млрд руб. Среди таких активов — крупное химическое предприятие в Центральном федеральном округе и производство специальных материалов в Сибирском федеральном округе. И именно за счет этого удалось закрыть значительную часть неорганического и непропорционального долга, который компания несла на себе из прошлого», — подытожил Михаил Маричев.