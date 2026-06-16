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«Роснано»: пять лет новая команда не ликвидировала, а восстанавливала проекты

На протяжении почти пяти лет новая команда «Роснано» действовала не как ликвидатор, а как восстановитель, заявил в интервью «Ъ» управляющий директор компании по корпоративной защите Михаил Маричев.

На протяжении почти пяти лет новая команда «Роснано» действовала не как ликвидатор, а как восстановитель, заявил в интервью «Ъ» управляющий директор компании по корпоративной защите Михаил Маричев.

«Мы пытались вытащить то, что еще имело технологический и экономический смысл: довести проблемные проекты до более зрелого состояния, вернуть им стоимость, восстановить управляемость активов, которые многие были готовы списать», — сказал господин Маричев.

«На практике это означало не только юридическую расчистку: сохранить и усилить коллективы, перезапустить отношения с поставщиками и покупателями, снять затяжные акционерные конфликты и вернуть предприятиям нормальную производственную и коммерческую логику», — пояснил он.

«Суммарный эффект этой работы для группы составил свыше 100 млрд руб. Среди таких активов — крупное химическое предприятие в Центральном федеральном округе и производство специальных материалов в Сибирском федеральном округе. И именно за счет этого удалось закрыть значительную часть неорганического и непропорционального долга, который компания несла на себе из прошлого», — подытожил Михаил Маричев.

Подробнее — в интервью «Ъ» с управляющим директором «Роснано» по корпоративной защите Михаилом Маричевым.

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