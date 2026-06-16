Почти 20 млн рублей потратят на уборку свалок в Кировском районе Красноярска

В администрации добавляют, что большинство свалок появляется в частном секторе, промзонах и возле гаражных массивов. Территорию регулярно проверяют совместно с полицией и МЧС. За нарушение правил обращения с отходами предусмотрены штрафы — до 5 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для организаций.