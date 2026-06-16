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Почти 20 млн рублей потратят на уборку свалок в Кировском районе Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года в Кировском районе ликвидировали 33 несанкционированные свалки.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года в Кировском районе ликвидировали 33 несанкционированные свалки.

Всего вывезли более 2 тысяч кубометров мусора — это около 92 КамАЗов. В основном это бытовые отходы, крупногабаритный мусор, ветки и строительные материалы.

Больше всего мусора убрали с территории возле кладбища «Злобино», а также с улиц Кутузова, Коммунальная, Новая, Монтажников и Грунтовая — оттуда вывезли около 1900 кубометров.

Отдельное внимание уделяют Кузнецовскому плато. Это большая территория площадью более 9 гектаров, где сложно контролировать несанкционированные сбросы из-за множества дорог и свободного доступа. Там выявили более 20 свалок объемом свыше 3000 кубометров. Их планируют убрать до конца 2026 года.

Отметим, что на ликвидацию свалок в районе в этом году направлено 19,8 млн рублей.

В администрации добавляют, что большинство свалок появляется в частном секторе, промзонах и возле гаражных массивов. Территорию регулярно проверяют совместно с полицией и МЧС. За нарушение правил обращения с отходами предусмотрены штрафы — до 5 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для организаций.

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