Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию с 1 июля 2026 года

Министерство энергетики подготовило поправки в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«В целях обеспечения стабильного энергоснабжения и планомерной модернизации генерирующих мощностей в стране произведен пересмотр предельных тарифов для 60 энергопроизводящих организаций (ЭПО)», — говорится в документе.

Как поясняется, решение направлено на создание необходимых финансовых условий для своевременного проведения ремонтных кампаний, а также реализации долгосрочных программ по обновлению и поддержанию надежности оборудования.

Скорректированные тарифы для энергопроизводящих организаций планируется ввести с 1 июля 2026 года.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 июня.

Ранее Минэнерго сообщало, что тарифы на электричество могут повыситься к концу второго квартала.