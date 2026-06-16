В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию с 1 июля 2026 года

«В целях обеспечения стабильного энергоснабжения и планомерной модернизации генерирующих мощностей в стране произведен пересмотр предельных тарифов для 60 энергопроизводящих организаций (ЭПО)», — говорится в документе.
Как поясняется, решение направлено на создание необходимых финансовых условий для своевременного проведения ремонтных кампаний, а также реализации долгосрочных программ по обновлению и поддержанию надежности оборудования.
Скорректированные тарифы для энергопроизводящих организаций планируется ввести с 1 июля 2026 года.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 июня.
Ранее Минэнерго сообщало, что тарифы на электричество могут повыситься к концу второго квартала.