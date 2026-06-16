В Омской области 800 миллионов рублей направят на ремонт дорог в 2026 году

Правительство Омской области распределило около 800 млн рублей на ремонт дорог местного значения в муниципалитетах. О принятом решении рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Средства из областного бюджета получат 49 муниципальных образований. На эти деньги в 2026 году планируется привести в порядок около 56,8 километра автомобильных дорог в сельской местности.
Ремонт охватит 113 населённых пунктов Омской области. Перечень конкретных участков и сроки проведения работ в сообщении регионального правительства не приводятся.
Как отметили областные власти, финансирование должно улучшить транспортное сообщение между населёнными пунктами и повысить безопасность движения на местных дорогах.