Первый Экологический форум Сибири пройдет с 26 по 28 августа в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Экология остается одной из приоритетных задач для устойчивого развития страны.
Для широкого обсуждения этой тематики в Красноярске пройдет Первый Экологический форум Сибири с 26 по 28 августа.
Участниками форума станут разработчики и поставщики эко-оборудования, компаний по переработке отходов, создатели систем мониторинга воздуха и воды. Обсуждение тем пройдет при участии экспертного сообщества, представителей органов власти, НКО и бизнес, внедряющий ESG-принципы.
Также будет организована специализированная выставка техники и оборудования.
Сейчас проводится регистрация участников.
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