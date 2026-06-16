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Первый Экологический форум Сибири пройдет с 26 по 28 августа в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Экология остается одной из приоритетных задач для устойчивого развития страны.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Экология остается одной из приоритетных задач для устойчивого развития страны.

Для широкого обсуждения этой тематики в Красноярске пройдет Первый Экологический форум Сибири с 26 по 28 августа.

Участниками форума станут разработчики и поставщики эко-оборудования, компаний по переработке отходов, создатели систем мониторинга воздуха и воды. Обсуждение тем пройдет при участии экспертного сообщества, представителей органов власти, НКО и бизнес, внедряющий ESG-принципы.

Также будет организована специализированная выставка техники и оборудования.

Сейчас проводится регистрация участников.

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