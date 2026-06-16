В Свердловской области проверят техническое состояние сотни домов

В других городах проверки будут масштабнее — в Нижнем Тагиле проверят 233 дома, в Первоуральске — 32, в Каменске-Уральском 31 дом, в Серове — 25. В Лесном проверку пройдут 16 домов, в Асбесте — 15 домов, в Полевском — 11, в Кушве — 10 домов.