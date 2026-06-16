«Логика шпионского фильма» — зампред ВТБ рассказал об условиях развития банковского рынка

В том же разговоре, переходя к макроэкономическому анализу, Дмитрий Пьянов упомянул концепцию «белых лебедей» — предсказуемой, рутинной реальности, которую экономика и банки уже научились просчитывать. Главными позитивными факторами для России он назвал снижение глобальной геополитической напряжённости и сохранение высоких цен на нефть. Банкир признал, что дорогое сырьё в долгосрочной перспективе подстёгивает переход к зелёной энергетике и электромобилям, но в текущем моменте это безусловное благо и для курса рубля, и для экспортёров, и для федерального бюджета. «Правда, есть нюанс — мы тоже не знаем, сколько это продлится. Пока это благое дело», — уточнил он.