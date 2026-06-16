Во всех аэропортах Москвы ввели ограничения

Домодедово и Жуковский не работают с 5:52 мск. Об ограничениях во Внуково Росавиация сообщила в 7:11 мск. Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию с 7:25 мск. В Росавиации отметили, что такие меры приняли для обеспечения безопасности полетов.