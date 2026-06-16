Абсолютный рекорд: работодатели Челябинской области шокировали соискателей щедрыми зарплатами

Пойти в продажи сейчас могут даже те, кто никогда этим не занимался. Около 31% южноуральских компаний официально заявили о готовности нанимать сотрудников вообще без опыта работы, обещая обучить их за счёт фирмы. Однако и требования к кандидатам стали более современными. Вместо банального умения «поговорить» от менеджеров теперь ждут знания CRM-систем, программ 1С и «Битрикс24», а также умения строить воронки продаж.