Абсолютный рекорд: работодатели Челябинской области шокировали соискателей щедрыми зарплатами

Аналитики сервиса hh.ru изучили ситуацию в Уральском федеральном округе за первую половину года. Менеджеры по продажам уверенно заняли первое место по популярности у работодателей. Челябинская область забрала себе внушительную долю этого рынка — 22% от всех открытых вакансий в округе, уступив лидерство лишь Свердловской области.
Приятным сюрпризом для южноуральцев стали зарплатные предложения.
При этом сами соискатели в регионе ведут себя скромнее и в среднем рассчитывают на 70 тысяч рублей. Таким образом, чистая переплата от работодателей ради привлечения ценных кадров составила почти 20 тысяч рублей.
Пойти в продажи сейчас могут даже те, кто никогда этим не занимался. Около 31% южноуральских компаний официально заявили о готовности нанимать сотрудников вообще без опыта работы, обещая обучить их за счёт фирмы. Однако и требования к кандидатам стали более современными. Вместо банального умения «поговорить» от менеджеров теперь ждут знания CRM-систем, программ 1С и «Битрикс24», а также умения строить воронки продаж.
Несмотря на щедрые предложения, устроиться на лучшее место в Челябинской области не так просто из-за высокой активности самих жителей. На одну вакансию в регионе сейчас приходится в среднем 11,1 резюме, что говорит об очень высоком конкурсе среди кандидатов. По уровню конкуренции Южный Урал обогнал Свердловскую область, уступив только Тюмени.
Для сравнения, самые высокие зарплаты для продажников на Урале зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе, где медианное предложение составило 112,1 тысячи рублей. Меньше всего среди уральских регионов готовы платить в Курганской области, где планка замерла на отметке в 78,6 тысячи рублей.
Удерживать высокие зарплатные предложения бизнес Челябинской области планирует как минимум до конца текущего сезона. Эксперты прогнозируют, что цифровая трансформация отделов продаж заставит компании и дальше вкладываться в обучение новичков и переманивать опытных экспертов высокими окладами.
А ещё в Челябинской области на 40% выросло число вакансий с умением работать с искусственным интеллектом. Сколько платят таким сотрудникам в регионе, выяснили аналитики.