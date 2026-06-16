В Татарстане на весенне-полевые работы в 2026 году потратили 43 млрд рублей

Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров сообщил на брифинге, что посевная кампания в республике полностью завершена. Общая площадь посевов в этом году составила 2,5 миллиона гектаров, из которых 1,6 миллиона — яровой сев. Зерновые занимают 1,2 миллиона гектаров, масличные — 669 тысяч гектаров, сахарная свёкла — 53,1 тысячи гектаров, а кормовые культуры — 616 тысяч гектаров.
По сравнению с прошлым годом структура изменилась: за счёт оптимизации площадей под зерновые и кормовые культуры получилось увеличить площадь посевов масленичных.
Всего, по словам министра, на проведение весенне-полевых работ в Татарстане в этом году потратили 43 миллиарда рублей. Так, на покупку удобрений направили 15,2 миллиарда, на средства защиты растений — 6,3 миллиарда, на ГСМ и запчасти — 8,8 миллиарда, на семена — 3,7 миллиарда. Оставшиеся 9 миллиардов ушли на зарплаты и прочие нужды.