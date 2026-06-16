В Татарстане на весенне-полевые работы в 2026 году потратили 43 млрд рублей

Всего, по словам министра, на проведение весенне-полевых работ в Татарстане в этом году потратили 43 миллиарда рублей. Так, на покупку удобрений направили 15,2 миллиарда, на средства защиты растений — 6,3 миллиарда, на ГСМ и запчасти — 8,8 миллиарда, на семена — 3,7 миллиарда. Оставшиеся 9 миллиардов ушли на зарплаты и прочие нужды.