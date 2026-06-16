Доходы Свердловской области достигли исторического максимума

Госдолг региона в 2025 году сократился на 15,7 миллиарда рублей. Денис Паслер подчеркнул, что к концу 2024 года сложилась высокая зависимость регионального бюджета от заемных средств. Сейчас существующая задолженность, а именно 76,9 миллиарда рублей, является оптимальной для бюджета, Порядка 85% задолженности — бюджетные кредиты, что позволяет экономить на расходы на думу.