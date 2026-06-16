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Доходы Свердловской области достигли исторического максимума

Госдолг Свердловской области сократился на 15,7 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

Доходы бюджета Свердловской области достигли исторического максимума. Об этом во время выступления с ежегодным отчётом о работе Правительства Свердловской области за 2025 год в Законодательном собрании региона сообщил губернатор Денис Паслер.

— В 2025 году доходы областного бюджета достигли исторического максимума и приблизились почти к половине триллиона рублей. А также мы начали системную работу с долговыми обязательствами Свердловской области, — отметил глава Свердловской области.

Госдолг региона в 2025 году сократился на 15,7 миллиарда рублей. Денис Паслер подчеркнул, что к концу 2024 года сложилась высокая зависимость регионального бюджета от заемных средств. Сейчас существующая задолженность, а именно 76,9 миллиарда рублей, является оптимальной для бюджета, Порядка 85% задолженности — бюджетные кредиты, что позволяет экономить на расходы на думу.

Всего доходы Свердловской области в 2025 году составили 491,1 миллиарда рублей, а расходы — 525,4 миллиарда рублей.