Азербайджан в 2025 году нарастил расходы на оборонные проекты

Как отмечается в документе, объем финансирования таких проектов в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличился на 1,373 млрд манатов или на 39,3%.
Общие бюджетные расходы на оборону и национальную безопасность в 2025 году достигли 8,068 млрд манатов. Это на 1,5 млрд манатов (или 22,9%) больше, чем годом ранее. Доля оборонных статей в структуре всех бюджетных трат составила 20,9% — для сравнения, в 2024 году этот показатель равнялся 17,4%.
Ранее сообщалось, что в 2024 году правительство Азербайджана выделило из госбюджета 3,493 млрд манатов ($2,05 млрд) на те же цели. Тогда рост по сравнению с 2023 годом составил 13,8%.