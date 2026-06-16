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Азербайджан в 2025 году нарастил расходы на оборонные проекты

Азербайджан наращивает военные расходы. В 2025 году правительство республики направило на проекты и мероприятия специального оборонного назначения 4,866 млрд манатов (около $2,86 млрд). Эти цифры зафиксированы в законе «Об исполнении госбюджета Азербайджана за 2025 год», который приняло Национальное собрание — Милли Меджлис.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как отмечается в документе, объем финансирования таких проектов в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличился на 1,373 млрд манатов или на 39,3%.

Общие бюджетные расходы на оборону и национальную безопасность в 2025 году достигли 8,068 млрд манатов. Это на 1,5 млрд манатов (или 22,9%) больше, чем годом ранее. Доля оборонных статей в структуре всех бюджетных трат составила 20,9% — для сравнения, в 2024 году этот показатель равнялся 17,4%.

Ранее сообщалось, что в 2024 году правительство Азербайджана выделило из госбюджета 3,493 млрд манатов ($2,05 млрд) на те же цели. Тогда рост по сравнению с 2023 годом составил 13,8%.