Азербайджан в 2025 году нарастил расходы на оборонные проекты

Общие бюджетные расходы на оборону и национальную безопасность в 2025 году достигли 8,068 млрд манатов. Это на 1,5 млрд манатов (или 22,9%) больше, чем годом ранее. Доля оборонных статей в структуре всех бюджетных трат составила 20,9% — для сравнения, в 2024 году этот показатель равнялся 17,4%.