В Казахстане предлагают увеличить субсидии на покупку отечественных вагонов

«Предлагаются следующие меры. Первое. Проработать механизмы приоритетного закупа подвижного состава у отечественных производителей. Второе. На сегодняшний день объем выделенных средств на субсидирование процентной ставки по приобретению КТЖ вагонов и полувагонов у отечественных производителей существенно ниже существующей потребности. В этой связи необходимо проработать вопрос обеспечения достаточного финансирования для указанных целей», — добавил он.