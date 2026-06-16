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Пулково предупредил о возможных корректировках рейсов в Москву

Аэропорт Пулково сообщил, что в ближайшие часы возможны корректировки расписания рейсов в Москву. В аэропорту напомнили, что в воздушном пространстве столицы вводили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло и объявлениями в терминале.

Аэропорт Пулково сообщил, что в ближайшие часы возможны корректировки расписания рейсов в Москву. В аэропорту напомнили, что в воздушном пространстве столицы вводили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло и объявлениями в терминале.

Москва этой ночью снова подверглась атаке БПЛА. С начала суток на подлете к столице уничтожили 60 дронов. Был поврежден МНПЗ в Капотне. Во всех аэропортах города вводили ограничения. Шереметьево уже возобновил работу, Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию.

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