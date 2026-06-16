Россияне стали больше покупать машины определённых марок

При этом европейские марки уступают японским: Toyota за пять месяцев реализовала 12 717 машин (+98%), а Mazda — около 10 тыс., что в 9,5 раза больше, чем год назад. Эти результаты превосходят показатели некоторых китайских моделей, собираемых в России. Однако почти все автомобили европейских и японских брендов поставляются в страну не напрямую, а через Китай. По оценке Сергея Целикова, почти 60% из 26,7 тыс. проданных «европейцев» фактически произведены в КНР.