Россияне стали больше покупать машины определённых марок

По итогам января — мая 2026 года продажа новых легковых автомобилей европейских брендов на российском рынке увеличилась вдвое относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
За пять месяцев было продано 26,7 тыс. таких машин, что составляет чуть более 5% от общего объёма рынка, превысившего 492 тыс. единиц.
Лидером среди европейских производителей стала BMW: за указанный отрезок времени дилеры продали 6451 автомобиль этой марки, что на 51% больше, чем год назад. Примечательно, что официальные поставки баварской компании в Россию не осуществляются, а сам концерн публично заявлял о намерении блокировать параллельный импорт. Тем не менее продажи BMW опережают показатели некоторых китайских премиальных брендов, имеющих легальное присутствие в стране.
Вторую и третью строчки заняли Volkswagen (5659 шт., рост в 266%) и Audi (4569 шт., прирост 463%). Четвёртое место досталось Mercedes-Benz (4130 шт., +57%), а пятёрку замкнула Skoda (2932 шт., +143%). При этом покупательские предпочтения внутри немецкой «большой тройки» заметно различались: в мае у Audi самой востребованной моделью оказался Q5, у BMW — X3, а у Mercedes-Benz бестселлером стал внедорожник G‑Class.
Специалисты «Автостата» также зафиксировали повышенный спрос на Land Rover, Porsche и Volvo, а также на сегмент «тяжёлого люкса»: Rolls‑Royce разошёлся в количестве 96 шт. (+12%), Lamborghini — 90 шт. (+73%), Bentley — 82 шт. (+73%). В отрицательной зоне оказались итальянские Ferrari, Alfa Romeo и Maserati, а также британско-китайский MG и французские Peugeot с Citroen. Последние пробовали собирать на российских мощностях из китайских машинокомплектов, но этот проект был свёрнут. Зато Renault, чьи продажи ранее стремились к нулю, неожиданно выросли в 10 раз — правда, в абсолютных цифрах это всего 22 автомобиля.
При этом европейские марки уступают японским: Toyota за пять месяцев реализовала 12 717 машин (+98%), а Mazda — около 10 тыс., что в 9,5 раза больше, чем год назад. Эти результаты превосходят показатели некоторых китайских моделей, собираемых в России. Однако почти все автомобили европейских и японских брендов поставляются в страну не напрямую, а через Китай. По оценке Сергея Целикова, почти 60% из 26,7 тыс. проданных «европейцев» фактически произведены в КНР.
Опрошенные эксперты связывают нынешний всплеск с благоприятным курсом рубля к доллару и юаню, а также с действующими льготными ставками утильсбора для двигателей мощностью до 160 л.с. Кроме того, играет роль ожидание повышения этого сбора для автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС, — из-за неопределённости сроков введения меры многие потребители спешат приобрести машины, в том числе активно идущие через Киргизию и из Китая. При этом, как отмечают собеседники «Известий», российские покупатели уже перестали воспринимать китайское производство как недостаток.
Машины из Китая хотят полностью запретить в США — даже для туристов.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.