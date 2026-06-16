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В Акмолинской области построят завод по переработке миллиона яиц в сутки

В Акмолинской области реализуется крупный инвестиционный проект по строительству предприятия глубокой переработки куриного яйца.

Источник: Деловой Казахстан

Производственная мощность будущего комплекса составит 1 миллион яиц в сутки, передает DKNews.kz.

Инициатором проекта выступает ТОО «Kaz Eggs».

Инвестиции составят 30 миллиардов тенге.

Новое предприятие разместится в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 30 миллиардов тенге.

Строительство завода станет одним из крупных проектов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции региона.

Запуск намечен на 2027 год.

Согласно планам инвестора, ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года.

После запуска на производстве будет создано 80 новых рабочих мест.

Это позволит обеспечить занятость местных жителей и создать дополнительные возможности для развития экономики района.

Ставка на продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Проект ориентирован на развитие глубокой переработки сельскохозяйственного сырья и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Подобные предприятия позволяют не только перерабатывать сырье внутри страны, но и расширять ассортимент готовой продукции, востребованной как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Развитие переработки остается приоритетом АПК.

В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что развитие перерабатывающей промышленности является одним из ключевых направлений агропромышленного комплекса Казахстана.

Государственная поддержка направлена на:

создание современных производств; привлечение инвестиций в сельское хозяйство; повышение конкурентоспособности отечественной продукции; увеличение объемов переработки сырья внутри страны; укрепление продовольственной безопасности.

Что это значит.

Строительство завода по глубокой переработке куриного яйца позволит увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью в агропромышленном комплексе Казахстана. Такие проекты способствуют развитию современных технологий переработки, созданию новых рабочих мест и снижению зависимости от импорта отдельных видов продукции.

Кроме того, запуск предприятия поможет укрепить позиции Казахстана как производителя и переработчика сельскохозяйственной продукции, а также расширить экспортный потенциал отрасли.