В Акмолинской области построят завод по переработке миллиона яиц в сутки

Производственная мощность будущего комплекса составит 1 миллион яиц в сутки, передает DKNews.kz.
Инициатором проекта выступает ТОО «Kaz Eggs».
Инвестиции составят 30 миллиардов тенге.
Новое предприятие разместится в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 30 миллиардов тенге.
Строительство завода станет одним из крупных проектов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции региона.
Запуск намечен на 2027 год.
Согласно планам инвестора, ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года.
После запуска на производстве будет создано 80 новых рабочих мест.
Это позволит обеспечить занятость местных жителей и создать дополнительные возможности для развития экономики района.
Ставка на продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Проект ориентирован на развитие глубокой переработки сельскохозяйственного сырья и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
Подобные предприятия позволяют не только перерабатывать сырье внутри страны, но и расширять ассортимент готовой продукции, востребованной как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Развитие переработки остается приоритетом АПК.
В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что развитие перерабатывающей промышленности является одним из ключевых направлений агропромышленного комплекса Казахстана.
Государственная поддержка направлена на:
создание современных производств; привлечение инвестиций в сельское хозяйство; повышение конкурентоспособности отечественной продукции; увеличение объемов переработки сырья внутри страны; укрепление продовольственной безопасности.
Что это значит.
Строительство завода по глубокой переработке куриного яйца позволит увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью в агропромышленном комплексе Казахстана. Такие проекты способствуют развитию современных технологий переработки, созданию новых рабочих мест и снижению зависимости от импорта отдельных видов продукции.
Кроме того, запуск предприятия поможет укрепить позиции Казахстана как производителя и переработчика сельскохозяйственной продукции, а также расширить экспортный потенциал отрасли.