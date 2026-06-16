Стало известно, когда примут генплан Алматы и где алматинцы смогут найти его

Между тем в НИИ сообщили, что 30 июня планируется провести общественные слушания по стратегической экологической оценке корректировки Генплана. В «Алматыгенплан» добавили, что общественные слушания СЭО и общественные обсуждения, прошедшие 24—26 декабря , — это разные процедуры, которые имеют различные сроки, требования и порядок проведения. «Все доступные для ознакомления материалы по проекту корректировки Генплана Алматы размещены в открытом доступе на официальном сайте Управления архитектуры и градостроительства города», — объяснили в НИИ.