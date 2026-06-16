Стало известно, когда примут генплан Алматы и где алматинцы смогут найти его

В ответ на официальный запрос NUR.KZ в НИИ «Алматыгенплан» сообщили, что завершение работ по корректировке и утверждению Генерального плана города Алматы планируется в IV квартале 2026 года. Он будет утвержден постановлением правительства после прохождения обязательной комплексной государственной градостроительной экспертизы. Утвержденный Генплан города алматинцы смогут найти на официальных государственных информационных ресурсах, в том числе на сайте Управления архитектуры и градостроительства города Алматы.
Между тем в НИИ сообщили, что 30 июня планируется провести общественные слушания по стратегической экологической оценке корректировки Генплана. В «Алматыгенплан» добавили, что общественные слушания СЭО и общественные обсуждения, прошедшие
К слову, проект корректировки Генплана уже проходит комплексную градостроительную экспертизу. Также сообщается, что новый Генплан жестко зафиксирует и расширит зеленый пояс вокруг города и ограничит застройку выше Аль-Фараби, в водоохранных и сейсмически опасных зонах. Документом предусматривается переход к полицентричной модели с развитием основных полицентров.