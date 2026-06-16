Forbes узнал о подготовке штрафов для маркетплейсов за давление на продавцов

Отдельное внимание в поправках уделено ценовому давлению на продавцов, пишет Forbes. Согласно документу, платформы будут обязаны предоставлять селлеру возможность запретить снижение цены на его товар за его же счет. Кроме того, устанавливается ответственность за воздействие на продавцов из-за отказа от скидок. Например, платформа может снижать рейтинг селлеров, ухудшать позиции в поисковой выдаче и не размещать карточки товара — все эти действия будут наказываться штрафом до 400 тыс. руб.