ФАС возбудила дело о картельном сговоре против крупнейших топливных трейдеров

Как уточняет служба, во время внеплановых проверок были выявлены факты, подтверждающие координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. «В действиях компаний обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам», — отметили в ФАС.