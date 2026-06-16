ФАС возбудила дело о картельном сговоре против крупнейших топливных трейдеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении нефтетрейдеров АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел», сообщили «Ъ» в пресс-службе. Там отметили, что действия участников торгов могли повлиять на изменение стоимости топлива. «Солид-товарные рынки», «Агроторг ЮГ» и «Хансел» — одни из крупнейших топливных трейдеров на Петербургской бирже.
Как уточняет служба, во время внеплановых проверок были выявлены факты, подтверждающие координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. «В действиях компаний обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам», — отметили в ФАС.
Указанные компании систематически совершали действия на торгах, которые приводили к выкупу всего объема топлива, запланированного для реализации на бирже, что ограничивало возможность покупки добросовестными участниками рынка. В случае установления вины участникам соглашения грозят административные штрафы по статье 14.32 КоАП.