Профессор Латкин прописал Дальнему Востоку тотальное благосостояние

Первая четверть XXI века ознаменовалась напряженной работой государственных структур по развитию российского Дальнего Востока. Многое удалось сделать, регионы ДФО действительно преобразились, однако уровень качества жизни дальневосточников продолжает желать лучшего. Радикально изменить ситуацию может масштабный акцент именно на социальную составляющую в новой Стратегии развития макрорегиона. Об этом 9 июня во Владивостоке на Международном научно-деловом форуме «Российский Дальний Восток в первой четверти ХХI столетия и новые приоритеты развития» заявил руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации ВВГУ, доктор экономических наук, профессор Александр Латкин, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что инициаторами проведения форума выступили Владивостокский государственный университет (ВВГУ) и Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики, к участию в нем были приглашены видные представители дальневосточной вузовской и академической науки, иностранные дипломаты, представители органов власти и бизнеса. Отправной точкой дискуссии стал проект новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2036 года, ранее разработанный Минвостокразвития.
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Представители властей региона, столицы ДФО и КНР обозначили свой интерес в ходе научно-делового форума в ВВГУ.
В ходе своего доклада на форуме Александр Латкин (также выступил модератором мероприятия — ред.) отметил, что статистический материал для исследования итогов развития ДФО за последние 20−25 лет научной школе ВВГУ пришлось воспользоваться в том числе и системами искусственного интеллекта, причем как российскими, так и американскими и китайскими. При этом наиболее полные данные, подчеркнул Латкин, были получены от ИИ-систем КНР.
Комментируя результаты исследования «Программно-целевое управление развитием Дальнего Востока в первой четверти нового столетия: стратегические замыслы и результаты», экономист напомнил, что за прошедшие десятилетия была создана институциональная инфраструктура и «достаточно хорошая» законодательная база для развития макрорегиона. Также был отмечен огромный объем государственных вливаний в регионы ДФО, где софинансирование различных программ из федерального бюджета до сих пор находится на высоком уровне в 60−65%.
— Самодостаточность наших регионов — она продолжает оставаться невысокой. Это означает, что всякие домыслы, что, мол, «давайте мы будем жить как бы самодостаточно, автономно»… Здесь не подходит этот вариант, поскольку мы все-таки много получаем из федерального бюджета, — сказал в этой связи Александр Латкин.
«Темной» стороной бурного развития макрорегиона является продолжающаяся естественная убыль населения (компенсируемая замещающей миграцией), продолжил выступающий. В этой связи было упомянуто, что несмотря на кратный рост финансирования здравоохранения и образования в ДФО, количество больничных коек и школ в макрорегионе заметно уменьшилось.
Говоря о «самом главном» — то есть о доходах населения макрорегиона — Латкин отметил, что методологией исследования предусматривалось изучение динамики соотношения уровня доходов с прожиточным минимумом и потребительской корзиной. Как выяснили исследователи, за прошедшие 20−25 лет соотношение зарплат к прожиточному минимуму на Дальнем Востоке практически не изменилось — то есть, простыми словами, люди богаче не стали.
Уровень бедности в ДФО последовательно снижался все эти годы, однако темпы снижения заметно отстают от среднероссийских, указал экономист. Схожая ситуация — с еще одним программным показателем: средняя продолжительность жизни в макрорегионе растет, но по-прежнему отстает от среднероссийских показателей.
От ИА PrimaMedia отметим, что административный директор Федерального автономного научного учреждения (ФАНУ) «Востокгосплан» Виталий Кубичек, чей доклад открыл работу форума 9 июня, также отметил определенный дисбаланс между социальными и экономическими итогами предыдущей Стратегии развития ДФО (была утверждена в 2009 году и действовала до 2025 года — ред.). Впрочем, представитель единственного научного учреждения, непосредственно причастного к разработке новой Стратегии, призвал воспринимать это не как проблему, а как «вызов» для авторов нового стратегического документа.
«Ресурсов на Дальнем Востоке — на 900 триллионов рублей. Но до них еще надо добраться».
Представитель ФАНУ «Востокгосплан» поделился ключевыми целями новой Стратегии развития Дальнего Востока.
В завершение своего выступления Александр Латкин озвучил ряд рекомендаций и предложений, направленных, по его оценке, на исправление перекосов в предшествующем социально-экономическом развитии Дальнего Востока. Профессор, в частности, предложил ввести «дальневосточную надбавку» (в 50% от федерального уровня) для детских пособий, довести материнский капитал в макрорегионе до 1,5 млн рублей при рождении третьего и последующих детей (с возможностью использования для улучшения жилищных условий).
В малых населенных пунктах ДВ, продолжил докладчик, нужно развивать сеть детских садов и школ (с использованием модульных конструкций и дистанционных технологий), а программу «Земский доктор» надо вести к выплатам до 3 млн рублей для привлечения врачей в отдаленные регионы.
В целом же «дальневосточную надбавку», считает Латкин, нужно вводить повсеместно и просто для повышения реальных доходов населения Дальнего Востока. Сюда же — расширения программы субсидирования авиаперевозок и налоговые льготы для работодателей (для обеспечения росту уровня заработной платы).
Дальневосточная надбавка (в 25%) нужна и неработающим пенсионерам, прожившим в регионах ДВ более 15 лет. Также пенсионерам, по предложению.
Латкина, нужно бесплатное санаторно-курортное лечение, развитие программ активного долголетия, субсидирование 100% платы за капитальный ремонт жилья для одиноких граждан старше 70 лет, развитие геронтологической службы, паллиативной помощи, программы «Серебряное банкротство» и введение специальных стипендий для тех, кто участвует в социальных проектах.
— Подытоживая, скажу, что в целом эти 25 лет стали для Дальнего Востока годами достаточно напряжённой работы всех управленческих структур. И многое сделано, и много, в том числе, полезного сделано. И Владивосток преобразился, и регион преобразился, и другие регионы преобразились. Но, к сожалению, параметр качества жизни — он с места не сдвинулся. Что и определяет очень сложную проблему изменения этого параметра к лучшему, хотя бы — в ближайшие пять лет, — завершил свой доклад профессор Латкин.
От ИА PrimaMedia напомним, что создание Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года стало одним из поручений президента Российской Федерации по итогам Восточного экономического форума (16+, ВЭФ) в 2025 году. Документ готовят Минвостокразвития, ФАНУ «Востокгосплан», АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» совместно с федеральными органами власти и главами регионов ДФО.