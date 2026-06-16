Профессор Латкин прописал Дальнему Востоку тотальное благосостояние

— Подытоживая, скажу, что в целом эти 25 лет стали для Дальнего Востока годами достаточно напряжённой работы всех управленческих структур. И многое сделано, и много, в том числе, полезного сделано. И Владивосток преобразился, и регион преобразился, и другие регионы преобразились. Но, к сожалению, параметр качества жизни — он с места не сдвинулся. Что и определяет очень сложную проблему изменения этого параметра к лучшему, хотя бы — в ближайшие пять лет, — завершил свой доклад профессор Латкин.