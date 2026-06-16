Т-Банк запустил мобильный сервис по подбору квартир в новостройках и выдаче ипотеки

В мобильном приложении Т-Банка появился сервис по подбору квартир в новостройках. Через него клиент может подобрать квартиру и оформить дополнительные услуги, включая ипотеку в банке и страховку. При этом сервис предлагает особые ипотечные условия с пониженной ставкой за счет субсидирования от застройщика — от 11,9% годовых.