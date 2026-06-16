Приватизация в России меняется: что будет с жильем

Новый закон о сроках давности при разрешении споров, связанных с приватизацией, призван обеспечить стабильность прав собственности. Поправки к Гражданскому кодексу избавят нынешних владельцев недвижимости, включая собственников квартир, от неопределенности. Это нововведение коснется и представителей бизнеса, которым не придется опасаться претензий относительно давних приватизационных процедур, если с момента их завершения прошло десять лет и более.