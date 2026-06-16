Приватизация в России меняется: что будет с жильем

Установлен строгий временной лимит для оспаривания сделок по приватизации. У этого решения есть последствия нововведения для домовладельцев и предпринимателей.
Новый закон о сроках давности при разрешении споров, связанных с приватизацией, призван обеспечить стабильность прав собственности. Поправки к Гражданскому кодексу избавят нынешних владельцев недвижимости, включая собственников квартир, от неопределенности. Это нововведение коснется и представителей бизнеса, которым не придется опасаться претензий относительно давних приватизационных процедур, если с момента их завершения прошло десять лет и более.
Закон гарантирует, что имущество надежно закреплено за нынешними владельцами. Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул особое социальное значение закона, поскольку он распространяется и на вопросы приватизации жилища.
Изменения в законодательстве затронут миллионы владельцев квартир, чье жилье было приватизировано более десяти лет назад. Это касается как тех, кто проходил процедуру самостоятельно, так и тех, кто приобрел недвижимость, ранее переведенную из государственной в частную собственность.
Ранее сложности могли возникнуть и у добросовестных приобретателей, если в процессе первоначальной приватизации были допущены нарушения. Закон исключает возможность требования выселения из квартиры, основанного на предполагаемых нарушениях, допущенных много десятилетий назад.
Павел Крашенинников отметил, что было заключено более тридцати миллионов договоров приватизации жилья, и без принятия данного закона многие добросовестные собственники оказались бы под угрозой постоянного страха оспаривания их прав из-за давних процедурных недочетов.