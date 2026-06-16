Самая дорогая жилая усадьба в России выставлена на продажу за 685 млн рублей

Трехэтажный особняк площадью 723 кв. м продается с ремонтом. Там обновлены коммуникации и установлена вентиляция. При этом газ не проведен. Здание реализуют вместе с участком площадью 240 кв. м. Следующий по стоимости объект — особняк площадью 825 кв. м 1892 года в городе Ялта в Крыму. Его продают за 300 млн руб. Здание по заказу князя Василия Кочубея спроектировал главный архитектор города Николай Краснов. Дом газифицирован и имеет три этажа, 15 комнат, бассейн и котельную. Здание находится на участке площадью 310 кв. м.