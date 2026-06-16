Под Волгоградом за пять месяцев 2026 года ввели в строй 331,8 тыс. кв. метров жилья

В Волгоградской области Росстат подвёл промежуточные итоги мониторинга строительной сферы. За шесть месяцев 2026 объём введённого в строй на территории региона жилья обрушился на 31,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В общей сложности построены было 331,8 тыс. кв. метров.