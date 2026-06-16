Михаил Клинков посетил Дзержинскую ТЭЦ

Глава Дзержинска посетил Дзержинскую ТЭЦ, на которой идет подготовка к отопительному сезону. Михаил Клинков поделился в своих соцсетях результатами визита и своего общения с сотрудниками ТЭЦ:
"309 сотрудников обслуживают Дзержинскую ТЭЦ. Они отвечают за отопление и горячее водоснабжение более половины жителей города и промышленных предприятий.
С директором филиала «Нижегородский» Группы «Т Плюс» Ириной Гнеушевой и директором Дзержинской ТЭЦ Группы «Т Плюс» Дмитрием Чернядьевым обсудили подготовку станции к отопительному сезону 2026−2027 годов и вопросы развития системы водоснабжения города, осмотрели тепловой щит управления № 1 и № 2 ПГУ, главный щит управления и химический цех.
Дзержинская ТЭЦ — мощнейшее предприятие Нижегородской области. Эта станция — настоящее тепловое сердце нашего города. Её установленная электрическая мощность — 565 МВт, тепловая — 1138,4 Гкал/ч. На ТЭЦ запущена высокоэффективная газотурбинная установка мощностью 150 МВт — одна из первых в России. В 2020 году был введен в эксплуатацию энергетический котел мощностью 75 Гкал/ч.
В 2023—2025 годах ПАО «Т-плюс» на ремонт и развитие станции направило 1,2 млрд рублей. Реализованы крупные проекты:
— введен в эксплуатацию водогрейный котел мощностью 34,5 Гкал/ч;
— проведена реконструкция водоподготовительных установок химического цеха;
— внедрены цифровые системы управления.
Сейчас идет активная подготовка к отопительному сезону 2026−2027 годов. Общий объем инвестиций в 2026 году — 430 млн рублей. Завершены капитальные ремонты котлоагрегата № 1, механического фильтра № 6 химического цеха.
«Все запланированные работы проходят в соответствии с графиком. Наши специалисты делают всё необходимое, чтобы подготовить оборудование станции к новому отопительному периоду и обеспечить ее стабильную работу и надежное теплоснабжение жителей Дзержинска предстоящей зимой», — сообщила Ирина Гнеушева.
Этот год для станции — юбилейный, в октябре ей исполнится 65 лет. За это время она превратилась в современный комплекс, которым гордится и регион, и город. Спасибо коллективу ТЭЦ за многолетнюю безаварийную работу и эффективное развитие".