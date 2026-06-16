Почему в Казахстане билеты на поезд иногда стоят дороже авиаперелета

«Теперь что касается сравнения с ценами на авиабилеты. Это очень важно. Я думаю, вы прекрасно знаете, что в определенные периоды, когда нет пикового сезона, цены на авиабилеты могут быть сопоставимыми. Может быть, где-то железнодорожные билеты будут даже дороже. Но если взять пиковые периоды, цены на авиабилеты доходят до 70, 80 и 100 тыс. тенге. Я думаю, что здесь правильнее сравнивать средние показатели по году и в разные сезоны. Поэтому я хочу еще раз сказать, что у нас цена стабильна на протяжении всего года», — заявил Ануар Ахметжанов.