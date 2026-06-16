В селе Брод и в деревне Ракино провели реконструкцию системы водоснабжения

В администрации Пермского края рассказали, что работы проводились по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Власти отмечают, что в 2026 году участие в нацпроекте позволит обновить сети водоснабжения и водоотведения сразу в нескольких округах — Губахинском, Верещагинском, Краснокамском, Ординском, Очерском, Пермском, Чернушинском, Чусовском. Реконструкция инфраструктуры водообеспечения произойдёт также и на территории Чайковского городского округа.