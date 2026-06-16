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В селе Брод и в деревне Ракино провели реконструкцию системы водоснабжения

Работы по обновлению системы водоподготовки велись в селе Брод и в деревне Ракино в Пермском крае.

Реконструкция системы водоснабжения в Чернушинском округе Пермского края помогла обеспечить водой около двух тысяч его жителей.

Работы по обновлению системы водоподготовки велись в селе Брод и в деревне Ракино в Пермском крае. Теперь у жителей этих населённых пунктов есть качественное и надёжное водоснабжение.

Работы по реконструкции предполагали установку новых водонапорных башен. Современные гидробашни позволяют обеспечить стабильный напор воды. Кроме того в деревне Ракино и селе Брод смонтировали резервуары для противопожарного запаса воды и установили современные станции подготовки воды, которые позволяют значительно улучить качество воды для жителей округа.

В администрации Пермского края рассказали, что работы проводились по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Власти отмечают, что в 2026 году участие в нацпроекте позволит обновить сети водоснабжения и водоотведения сразу в нескольких округах — Губахинском, Верещагинском, Краснокамском, Ординском, Очерском, Пермском, Чернушинском, Чусовском. Реконструкция инфраструктуры водообеспечения произойдёт также и на территории Чайковского городского округа.

Этот проект реконструкции коммунальной инфраструктуры даст возможность обновить 63 километра сетей и повысить качество коммунальных услуг, которыми пользуются более 56 тысяч жителей Пермского края.