В селе Брод и в деревне Ракино провели реконструкцию системы водоснабжения

Реконструкция системы водоснабжения в Чернушинском округе Пермского края помогла обеспечить водой около двух тысяч его жителей.
Работы по обновлению системы водоподготовки велись в селе Брод и в деревне Ракино в Пермском крае. Теперь у жителей этих населённых пунктов есть качественное и надёжное водоснабжение.
Работы по реконструкции предполагали установку новых водонапорных башен. Современные гидробашни позволяют обеспечить стабильный напор воды. Кроме того в деревне Ракино и селе Брод смонтировали резервуары для противопожарного запаса воды и установили современные станции подготовки воды, которые позволяют значительно улучить качество воды для жителей округа.
В администрации Пермского края рассказали, что работы проводились по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Власти отмечают, что в 2026 году участие в нацпроекте позволит обновить сети водоснабжения и водоотведения сразу в нескольких округах — Губахинском, Верещагинском, Краснокамском, Ординском, Очерском, Пермском, Чернушинском, Чусовском. Реконструкция инфраструктуры водообеспечения произойдёт также и на территории Чайковского городского округа.
Этот проект реконструкции коммунальной инфраструктуры даст возможность обновить 63 километра сетей и повысить качество коммунальных услуг, которыми пользуются более 56 тысяч жителей Пермского края.