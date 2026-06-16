Официально запущен круизный маршрут по пограничной реке между Китаем и Россией

Маршрут опирается на качественные судоходные пути и пограничные ресурсы Фуюаня, а также туристический потенциал «Восточного полюса», соединяя такие приграничные достопримечательности, как остров Хэйсяцзы и поселок Усу. Пассажиры на борту могут насладиться первозданными пейзажами китайско-российской пограничной реки и познакомиться с обликом приграничных территорий обоих берегов, сообщает сайт «Партнеры».