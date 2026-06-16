МВФ: экономика Казахстана остается устойчивой, но инфляция сохраняет риски

Миссия Международного валютного фонда во главе с Аминой Лареш посетила Казахстан с 3 по 12 июня 2026 года для обсуждения текущей экономической ситуации, перспектив роста и приоритетов экономической политики, передает DKNews.kz.
По итогам визита эксперты МВФ представили свою оценку состояния экономики страны, отметив устойчивость ключевых макроэкономических показателей, но одновременно указав на сохраняющиеся инфляционные риски.
Экономика продолжает расти, несмотря на снижение добычи нефти.
По данным миссии МВФ, экономический рост Казахстана замедлился из-за сокращения добычи нефти после чрезвычайной ситуации на объектах Каспийского трубопроводного консорциума.
За первые пять месяцев 2026 года реальный ВВП вырос на 3,7%, тогда как в конце 2025 года рост составлял 6,5%.
При этом негативный эффект частично компенсировали:
сфера услуг; транспортный сектор; строительство; обрабатывающая промышленность.
В МВФ ожидают, что по итогам 2026 года экономика Казахстана вырастет примерно на 4,6%.
Инфляция остается главным вызовом.
Несмотря на снижение инфляции с 12,9% в сентябре 2025 года до 10,4% в мае 2026 года, она по-прежнему значительно превышает целевой показатель Национального банка.
Эксперты фонда считают, что денежно-кредитная политика должна оставаться достаточно жесткой до устойчивого приближения инфляции к уровню 5%.
В числе факторов риска названы:
рост импортных цен; активизация квазифискальных расходов; финансирование капитальных проектов; дальнейшая корректировка тарифов на коммунальные услуги.
В МВФ подчеркнули, что Национальный банк должен быть готов к дополнительному ужесточению политики в случае остановки процесса снижения инфляции.
Бюджет и платежный баланс могут улучшиться.
По оценке фонда, поддержку экономике окажут высокие цены на нефть и реализация нового Налогового кодекса.
Ожидается:
сокращение ненефтяного дефицита бюджета; расширение налоговой базы; усиление цифровизации налогового администрирования; уменьшение объема налоговых льгот.
В МВФ прогнозируют, что дефицит текущего счета, составивший 4,1% ВВП в 2025 году, в 2026 году сменится небольшим профицитом благодаря росту экспорта.
Также отмечается, что международные резервы Казахстана остаются на комфортном уровне и покрывают почти десять месяцев импорта.
Банковская система сохраняет устойчивость.
Эксперты фонда положительно оценили состояние банковского сектора.
По данным МВФ, банки сохраняют:
высокий уровень капитализации; достаточную ликвидность; устойчивую прибыльность; низкий уровень проблемных кредитов.
Дополнительное влияние на снижение темпов роста потребительского кредитования оказали макропруденциальные меры и введение отраслевого контрциклического буфера капитала.
Какие риски видит МВФ.
По мнению фонда, баланс рисков для экономики остается относительно нейтральным.
К потенциальным угрозам относятся:
ускорение внутреннего спроса; рост импортной инфляции; глобальная экономическая неопределенность; ужесточение международных финансовых условий; возможные перебои в работе Каспийского трубопроводного консорциума.
В то же время дополнительную поддержку могут оказать высокие цены на нефть и успешная реализация структурных реформ.
Какие реформы рекомендует фонд.
В МВФ считают, что Казахстан способен повысить долгосрочный потенциал роста экономики за счет дальнейших преобразований.
Среди приоритетных направлений названы:
сокращение участия государства в экономике; стимулирование частных инвестиций; развитие рынков капитала; модернизация кадровой инфраструктуры; развитие цифровой инфраструктуры; повышение эффективности государственных расходов.
Отдельно эксперты отметили потенциал цифрового тенге как инструмента повышения прозрачности использования бюджетных средств и ресурсов Национального фонда.
Что это значит.
Оценка МВФ показывает, что экономика Казахстана сохраняет устойчивость даже на фоне снижения нефтедобычи и сохраняющейся инфляции. Однако главным вызовом остается рост цен, который пока существенно превышает целевой уровень Национального банка.
Для дальнейшего ускорения экономического роста Казахстану предстоит не только сохранять бюджетную дисциплину, но и продолжать структурные реформы, направленные на развитие частного сектора, повышение производительности и диверсификацию экономики.