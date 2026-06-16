7,5 тысяч сделок с аккредитивами оформили жители в Волго-Вятском банке Сбербанка

«Мы видим, что аккредитив становится всё более востребованным инструментом среди жителей. Это абсолютно закономерно, потому что аккредитив — это способ защитить свои средства при крупных сделках, будь то покупка квартиры или автомобиля. Мы продолжим развивать этот продукт, делая его ещё проще и доступнее, чтобы наши клиенты могли совершать важные покупки с уверенностью и спокойствием».