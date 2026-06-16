Названы последствия нового пакета санкций ЕС против России

«При этом граждане могут столкнуться с более тщательной проверкой отдельных транзакций со стороны банков. При финансовом планировании на вторую половину 2026 года нужно исходить из того, что санкционное давление продолжит расти, но не лавинообразно. Для обычного человека, который не работает в госсекторе или обороне, главный риск — это не сам новый пакет, а возможное усиление контроля со стороны банков: более тщательная проверка переводов, длительное подтверждение транзакций», — сказал эксперт.