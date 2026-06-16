Сеть АЗС временнно ограничила продажу топлива в Нижегородской области

Сеть автозаправочных станций «Движение» временно ограничила объёмы продажи топлива в Кировской, Нижегородской и Костромской областях. Объявление об этом опубликовали на странице компании.
Теперь один покупатель в сутки может приобрести не более 30 литров бензина АИ‑92 и АИ‑95 (в топливный бак или специализированную ёмкость) и не более 100 литров дизельного топлива на тех же условиях.
В компании пояснили, что меры продержатся до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с закупкой топлива на АО «Санкт‑Петербургская Международная Товарно‑Сырьевая Биржа» и не наладится своевременная отгрузка ресурса по железной дороге.
Основная зона присутствия сети — Кировская область; в частности, АЗС «Движение» работают в северных районах региона — например, в Шахунье и Шаранге.
Напомним, что о проблемах с топливом вдоль трассы Нижний Новгород — Киров сообщалось еще 15 июня. Очевидцы заметили, что ряд небольших заправочных станций в этом направлении временно не функционирует.