«Газета.Ru» назвала 10 серьезных происшествий на российских дорогах за сутки

Велосипедист и самокатчик столкнулись лоб в лоб в Челябинске, женщина за рулем Lexus опрокинула Ford с молодым водителем в Санкт-Петербурге, под Владимиром Hyundai вытолкнул «Ниву» под большегруз с дорожной техникой, а в Самаре пассажир автобуса угрожал школьнице подбросить наркотики, назвавшись «начальником погранвойск». Что произошло на российских дорогах за минувшие сутки — в материале «Газеты.Ru».