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Брокер ВТБ: интерес сибирских инвесторов смещается в сторону рублевых инструментов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Клиенты ВТБ Мои Инвестиции с крупным капиталом помимо облигаций и депозитов стали интересоваться и рублёвыми инструментами. Об этом рассказали эксперты брокера ВТБ в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Клиенты ВТБ Мои Инвестиции с крупным капиталом помимо облигаций и депозитов стали интересоваться и рублёвыми инструментами. Об этом рассказали эксперты брокера ВТБ в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск».

«На фоне высокой ключевой ставки в последние годы инвесторы из Сибири предпочитали консервативные инструменты с фиксированной доходностью, такие как облигации и депозиты, в том числе валютные. Однако по мере ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики интерес смещается в пользу рублёвых активов — чтобы зафиксировать всё ещё высокие ставки», — прокомментировал инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции в Красноярске Дмитрий Кулик.

В основе таких портфелей — государственные и качественные корпоративные облигации с фиксированными купонными выплатами, пояснил инвестконсультант.