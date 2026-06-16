Брокер ВТБ: интерес сибирских инвесторов смещается в сторону рублевых инструментов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Клиенты ВТБ Мои Инвестиции с крупным капиталом помимо облигаций и депозитов стали интересоваться и рублёвыми инструментами. Об этом рассказали эксперты брокера ВТБ в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск».
«На фоне высокой ключевой ставки в последние годы инвесторы из Сибири предпочитали консервативные инструменты с фиксированной доходностью, такие как облигации и депозиты, в том числе валютные. Однако по мере ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики интерес смещается в пользу рублёвых активов — чтобы зафиксировать всё ещё высокие ставки», — прокомментировал инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции в Красноярске Дмитрий Кулик.
В основе таких портфелей — государственные и качественные корпоративные облигации с фиксированными купонными выплатами, пояснил инвестконсультант.