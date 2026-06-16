Брокер ВТБ: интерес сибирских инвесторов смещается в сторону рублевых инструментов

«На фоне высокой ключевой ставки в последние годы инвесторы из Сибири предпочитали консервативные инструменты с фиксированной доходностью, такие как облигации и депозиты, в том числе валютные. Однако по мере ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики интерес смещается в пользу рублёвых активов — чтобы зафиксировать всё ещё высокие ставки», — прокомментировал инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции в Красноярске Дмитрий Кулик.