На Дону сформируют резерв топлива для аграриев перед уборочной кампанией

Выступая на заседании Законодательного собрания региона, Касьяненко сообщила, что создание резерва ГСМ необходимо на фоне перебоев с поставками и роста цен на нефтепродукты. При этом, как подчеркнула министр, массового дефицита топлива у аграриев не фиксируется, поскольку ранее они создали запас — более половины того, что им нужно в июне — августе 2026 года.