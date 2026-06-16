На Дону сформируют резерв топлива для аграриев перед уборочной кампанией

Правительство Ростовской области формирует реестр потребностей аграриев региона в преддверии уборочной страды. Об этом сообщила глава донского Минсельхоза Анна Касьяненко.
«Сегодня этот вопрос находится на ежедневном контроле. Мы постоянно взаимодействуем с федеральными ведомствами, поставщиками и профильными структурами, прорабатываем резервирование необходимых объемов топлива и принимаем все возможные меры для обеспечения потребностей донских аграриев в период уборочных компаний», — сообщила она.
Касьяненко подчеркнула, что от своевременного обеспечения топливом аграриев сегодня зависит устойчивость всего агропромышленного комплекса Ростовской области.
Выступая на заседании Законодательного собрания региона, Касьяненко сообщила, что создание резерва ГСМ необходимо на фоне перебоев с поставками и роста цен на нефтепродукты. При этом, как подчеркнула министр, массового дефицита топлива у аграриев не фиксируется, поскольку ранее они создали запас — более половины того, что им нужно в июне — августе 2026 года.