Дзержинская ТЭЦ готовится к отопительному сезону

Сейчас идёт активная подготовка к отопительному сезону 2026−2027 годов. Инвестиции в этот процесс в 2026 году составят 430 млн рублей. Уже завершены капитальные ремонты котлоагрегата № 1 и механического фильтра № 6 химического цеха. По словам Ирины Гнеушевой, все работы идут по графику, специалисты делают всё необходимое, чтобы обеспечить стабильную работу станции и надёжное теплоснабжение жителей предстоящей зимой.