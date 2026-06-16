16 миллионов горячих обедов выдали за год в школах Нижнего Новгорода

В 2025 году Дирекция по организации питания обеспечила горячими обедами учеников 164 школ Нижнего Новгорода. За год детям выдали около 16 миллионов рационов — это на 3% больше, чем годом ранее. Итоги работы учреждения обсудили депутаты на заседании комиссии городской Думы по развитию экономики, промышленности, предпринимательству и туризму.