В Красноярске закрылись филиалы популярной сети «Бургеркит»

При попытке зайти на сайт появляется сообщение «Сервис временно недоступен», а по номеру не отвечают. Об этом же писали в комментариях в паблике ВК с середины мая. Пользователи жаловались на невозможность сделать заказ через сайт, телефон или приложение. Кстати, соцсети заведения не обновлялись с апреля.