В Красноярске закрылись филиалы популярной сети «Бургеркит»

В Красноярске закрылись забегаловки сети «Бургеркит». Об этом сообщают СМИ.
Так, по данным красноярских изданий, не работают как минимум несколько заведений. Одно из них на Театральной площади, другое в ТЦ «Свободный» на Телевизорной.
При попытке зайти на сайт появляется сообщение «Сервис временно недоступен», а по номеру не отвечают. Об этом же писали в комментариях в паблике ВК с середины мая. Пользователи жаловались на невозможность сделать заказ через сайт, телефон или приложение. Кстати, соцсети заведения не обновлялись с апреля.
Судя по данным 2ГИС, в Красноярске осталось четыре филиала «Бургеркита». Однако точно неизвестно, работают ли они. По крайней мере, указано, что заведение на Вильского временно не работает, что подтверждают комментарии в соцсетях. Перестал работать также филиал на Красрабе.
СМИ пишут, что у данной сети общепитов с конца мая наблюдаются финансовые проблемы, выручка падает. Это вероятная причина закрытия.
Напомним, что первый «Бургеркит» в Красноярске открылся в 2014 году в «Кванте». Однако в 2020 году во время пандемии он был закрыт.
Ранее сообщалось о том, что красноярку не пустили в бар из-за неподходящих по дресс-коду брюк.