Власти сказали, как избежать земельных войн с соседями в Беларуси

Как белорусам избежать земельных войн с соседями, сообщили в Государственном комитете по имуществу.
Так, белорусов предупредили о том, что из-за неверно определенных границ участка могут возникнуть реальные проблемы: от ссор с соседями до суда и сноса построек.
В комитете отметили, что восстановление границ участка является страховкой от финансовых потерь. Так как согласно Гражданскому кодексу, строение, сарай или баню могут определить к сносу (ст. 223 кодекса), если они «заехали» на чужую территорию.
— Юридически закрепленная граница — лучший способ предотвратить земельные войны, — подчеркнули в Госкомимущество.
Проверить границы участка белорусы могут через геопортал земельно-информационной системы Беларуси. Для этого вводиться адрес или кадастровый номер участка. После этого станет доступна открытая информация о границах и рабочих зонах.
— При установление (восстановление) границ фиксируются геометрические размеры участка на местности. И владельцу становится понятно, где пролегает его законная территория, — констатировали специалисты.
Тем временем мстительный белорус пакостил много лет знакомому, а в итоге сжег его баню.
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