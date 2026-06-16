Юрист назвал 4 нарушения ПДД, за которые лишают прав на месте

Воропаев рассказал «Газете.Ru», что первое нарушение — установка спецсигналов на передней части автомобиля, в том числе новогодних гирлянд. Второе — нанесение на машину цветографической схемы, имитирующей окраску полиции, скорой или Росгвардии. За это грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет.