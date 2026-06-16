Юрист назвал 4 нарушения ПДД, за которые лишают прав на месте

Юрист Лев Воропаев назвал четыре нарушения, за которые водителя могут лишить прав практически сразу после остановки. Волгоградцам стоит знать эти правила, чтобы не потерять удостоверение.
Воропаев рассказал «Газете.Ru», что первое нарушение — установка спецсигналов на передней части автомобиля, в том числе новогодних гирлянд. Второе — нанесение на машину цветографической схемы, имитирующей окраску полиции, скорой или Росгвардии. За это грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет.
Третье — использование подложных номеров: от полугода до года без прав. Четвертое — признаки опьянения за рулем: водителя отстранят и направят на освидетельствование.
По словам эксперта, рассчитывать на снисхождение суда в таких случаях не стоит. Решение о лишении прав принимает суд, однако инспектор ГИБДД вправе отстранить водителя от управления прямо на месте.
Волгоградцам важно помнить, что отстранение от управления возможно также при отсутствии регистрационных документов на машину или при неисправностях тормозной системы, рулевого управления либо сцепного устройства.
В каждом из этих случаев инспектор составляет протокол.
Ранее сообщалось, что в Волгограде резко подорожали автомобили с пробегом.