Ветеринарный врач из Перми стала седьмым миллионером от ПЗСП

Седьмой миллионер от ПЗСП Василина Сарапулова работает ветеринарным врачом — спасает животных, и в день розыгрыша собиралась на работу в ночную смену, поэтому радостную новость сначала узнала её сестра. «Принять участие в акции от ПЗСП решилась спонтанно, без каких-либо мыслей о выигрыше. Лично поприсутствовать не получилось из-за работы, но меня выручила моя сестра Юлия, за что ей большое спасибо. В момент, когда сестра прислала мне фото с выигрышем, я в первые секунды не поверила ей и своим глазам, а потом у меня был необъяснимый спектр эмоций, который не отпускает до сих пор!», — вспоминает победительница.